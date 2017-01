Zweeds prinselijk paar vertelt: “Wij werden gepest, maar slaan nu terug!”

De Zweedse prinses Sofia en haar man prins Carl Philip bekennen dat ze beide in het verleden zijn gepest en zich daarom willen inzetten tegen een toenemend fenomeen: cyberpesten.

“Cyberpesten is een makkelijke manier van pesten. Nare woorden doen pijn, ongeacht wie je bent,” vertelt de 32-jarige prinses. Carl Philip voegt daar aan toe: “Pesten doet altijd pijn. Online én offline!”

Aanpak

Het prinselijk paar gaat zich via een stichting inzetten tegen cyberpesten. Dit gaan ze onder meer doen met podcasts en video’s op een eigen YouTube-kanaal. Maar daar blijft het niet bij: het stel gaat ook praten met verschillende instanties en politici over de aanpak van cyberpesters.

Goede voorbeeld

In een eerder verschenen brief schrijven de prins en prinses: “Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om terug te slaan en op te komen voor kinderen die worden gepest. Wij volwassenen moeten praten met onze kinderen, maar we moeten ook goede voorbeelden zijn en dus zelf ook goed zijn voor de mensen om ons heen.”

Bron: Royal Central/Show.nl. Beeld: Brunopress