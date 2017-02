Een bruiloft is natuurlijk dé perfecte gelegenheid om je een keertje helemaal uit te dossen. Zo’n kans krijg je immers niet elke dag. Toch is het verstandig om van tevoren even stil te staan bij deze absolute don’ts. Uiteindelijk draait het immers om de bruid en niet om jou.

De bruid in deze video weet in ieder geval de aandacht te trekken!

1. Een witte jurk

Niemand wil de bruid overschaduwen op haar grote dag, toch? Kies daarom voor een jurk in een andere kleur en laat de bruid het stralende middelpunt van de dag zijn. Wil je toch heel graag een lichte jurk dragen? Kies dan voor een kleur als taupe of beige en hou de rest van je jurk heel simpel (dus geen kant of andere tierelantijntjes).

2. Een nieuw paar hakken

Een bruiloft vraagt natuurlijk om een feestelijke outfit. Het is dan ook verleidelijk om voor de gelegenheid een nieuw paar hakken aan te schaffen. Hartstikke leuk natuurlijk, maar zorg er wel voor dat je deze van tevoren goed hebt ingelopen. Op een bruiloft loop (en dans) je meestal aardig wat af en dat wil je toch niet doen met pijnlijke enkels en blaren? Loop je nieuwe schoenen daarom goed in of wees verstandig en kies voor een (oud) comfortabel paar.

3. Alles wat té bloot is

Zoals we al eerder al zeiden hoort de bruid het stralende middelpunt van de dag te zijn. Bewaar die leuke gewaagde jurk daarom voor een feestje en ga voor een mooie klassieke outfit waarmee je niet alle aandacht op jezelf vestigt.

4. Hou je aan de dresscode

Of je het nu leuk vind of niet: op sommige bruiloften moet je je nu eenmaal houden aan een dresscode. Kom dus niet opdagen in een fleurige strandjurkje als de dresscode black tie is. Respecteer de wensen van de bruid en bruidegom en hou je aan de dresscode. Heb je zelf geen gepaste outfit in de kast hangen? Kijk dan eens bij je zus of een vriendin in de kast, misschien hebben zij wel iets wat je mag lenen.

5. Lawaaierige sieraden

Zo’n arm vol rinkelende armbanden is natuurlijk hartstikke leuk, maar of het nu echt handig is op een bruiloft? Zeker wanneer de ceremonie plaatsvindt in een kerk kun je maar beter iets dragen wat niet te veel geluid maakt.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock/KIJK