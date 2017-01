5 dingen die je alleen herkent als je een appelfiguur hebt

Kleine borsten, grote borsten, heupen of geen heupen. Iedere vrouw is anders en iedere vrouw heeft een ander figuur. Heb jij geen peer-, zandloper-, maar appelfiguur? Dan zijn er waarschijnlijk een aantal zaken erg herkenbaar.

Zoals het kleden van je kleine maar fijne billen bijvoorbeeld.

1. Je bent niet gezegend met een platte buik

Het appelfiguur staat helaas niet bekend als het lichaamstype dat de platte buik vertegenwoordigt. Vaak is de buik het prominentste deel bij dit figuur, en daardoor zijn er een aantal kledingstukken die je waarschijnlijk niet kunt dragen. Zoals de recht gesneden rokjes en jurkjes, of de broeken met hoge taille. Maar niet getreurd: er blijft genoeg ander moois over om te dragen.

2. Je benen blijven slank, hoe zwaar je ook wordt

Al voel je je na de feestdagen niet bepaald op je slankst, de appelfiguren hoeven zich geen zorgen te maken over hun benen. Want dit is juist het slankste gedeelte van het lichaam. Draag een wat lager uitgesneden blousje of shirtje met een ronde hals of een V-hals, en combineer dit met een casual rokje. Dan accentueer je je sterkste punt: je mooie slanke benen.

3. Je hebt zeer bescheiden billen

Jouw bescheiden kont mag dan wel minder mooi uitkomen in een jeans, er zijn genoeg kledingopties over. Zo kun je je jouw billen het beste vormgeven door een mooi rokje of jurkje met een A-lijn.

4. Over je borsten heb je niet te klagen

Geen heupen, kleine billen, maar een appelfiguur heeft absoluut geen tekort aan een goed gevuld decolleté. Het meeste gewicht van de appelfiguren zit in het bovenlijf, en de meeste appelfiguren hebben dan ook volle ronde borsten.

5. Je ronde gezicht is eigenlijk heel logisch bij de rest van je lijf

Het gewicht van het appelfiguur zit vooral in het bovenlijf, het gezicht meegerekend. Want veel appelfiguren hebben ook een redelijk rond gezicht. De wangen, de buik, de armen en de borsten zijn goed gevuld. Maar wanneer je goed in de spiegel kijkt zul je zien dat het eigenlijk heel logisch is dat óók je gezicht een ronde vorm heeft.

