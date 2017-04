6 tops die je buik verhullen

Elke vrouw heeft een buikje, dat is niet meer dan normaal. Maar op sommige dagen verhul je hem liever dan dat je ermee te koop loopt. En dan is het handig als je weet wat je aan moet doen. Want die wijdvallende trui kan écht niet meer, helemaal niet nu de zomer voor de deur staat.

Liever een strakke buik kweken in plaats van verhullen? Bekijk dan bovenstaande video, waarin sportvlogger Lot laat zien hoe je sterke buikspieren krijgt.

Corrigerend ondergoed maakt je buik wel platter, maar geeft niet echt een vrouwelijk gevoel. En zwart kleedt weliswaar af, maar wij kunnen ons voorstellen dat je ook wel eens wat fleurigers wil. Een alternatief is een blouse met extra stof vanaf de borst tot aan de heupen, met een strakkere band op de heupen. Je buik valt dan onder de plooien van de blouse. Ook hoge taille kleding werkt goed: dit is kleding waarbij de naad onder de borst zit, waardoor de nadruk ligt op je borst in plaats van op je buik.

Taillebroeken zonder zakken, die nauw aansluiten, in combinatie met een bloezend topje: hét recept om je buik te verhullen. Ook truitjes met een zogenaamde A-lijn camoufleren je buik. Dit is kleding die strak om je schouders zit en wijd uitloopt naar beneden. Dit zorg voor optisch bedrog waardoor je buik minder goed te zien is.

Overslagtops en wikkelvesten doen het altijd goed: het kleedt goed af en met een ceintuurtje ‘breek’ je de outfit waardoor de nadruk niet op je buik ligt. Verder geldt over het algemeen dat shirtjes en blouses met een printje het altijd beter doen dan effen tops.

