6x beautytips voor je eigen thuis-spa

Even lekker wegkruipen met een boek op de bank, favoriete films kijken of relaxen in je eigen thuis-spa. Dat laatste, daar helpen we je graag bij. Creëer je eigen relaxruimte met deze fijne wellness producten.

Dit is Natasja Nas, erkend drogist en sinds drie jaar eigenaresse van de DA-Mooi drogist in Rosmalen. Daarvoor werkte zij bijna vijf jaar als marketeer binnen de drogisterijbranche. In de winter kan je lichaam wel wat extra aandacht en vitamines gebruiken. Natasja helpt je in deze video graag op weg naar een goede gezondheid en geeft je hieronder nog wat extra (beauty)tips om tot rust te komen.

Lekker zen!

Kom helemaal tot rust met een heerlijke kuur in eigen badkamer. Met een bruisbal of bodyscrub creëer je je eigen wellnessruimte waar je echt kunt ontspannen. Verzorg je huid met een heerlijk gezichtsmasker en geef daarna je handen en voeten een beetje extra aandacht door middel van een manicure en pedicure sessie. En eindig je me-time sessie met als oogverblindend resultaat een mooi kleurtje op de nagels. Bij DA kun je nu een persoonlijk Beauty-Paspoort laten maken. Dan wordt het kiezen voor de juiste producten helemaal makkelijk.

1. Avondritueel

Zin in een ontspannend avondje? Deze effectieve zoutscrub met de essentiële oliën van eucalyptus en menthol zorgt voor een intensieve warmte en aromascrub sensatie. De plantaardige oliën laten een laagje achter op de huid.

(Finn Sauna Zoutscrub, € 9,95)

2. Feest in bad

Het is een feest om in bad te gaan met deze bruisbal. Laat je verwennen door het heerlijke schuim en de mooie kleuren. Zo maak je van elk badritueel een feestje!

(Bomb Bath Blaster, All you need is Love, € 3,50)

3. Natural look

Bijna iedere vrouw heeft wel een nagelvijl in haar handtas. Wanneer je je nagels wilt inkorten, kun je ze beter vijlen. Met deze vijl krijgen je nagels de juiste vorm én een natuurlijke glans.

(DA glasvijl dubbelzijdig, € 9,99)

4. Oppeppertje

Soms kan je gezicht wel een oppeppertje gebruiken. Een makkelijke en snelle manier hiervoor is een heerlijk gezichtsmaskertje. Dit masker bevat echt stukjes cranberry en geeft je huid een heerlijke boost.

(DA gezichtsmasker Cranberry Love, € 1,49)

5. Epileren en modelleren

Zorg dat je een goede pincet hebt. Je moet de haartjes stevig vast kunnen grijpen en ze er in een vloeiende beweging uit kunnen trekken. Tip: plan het epileren van je wenkbrauwen in na het douchen. Door het warme water en de stoom is je gezichtshuid zacht en soepel geworden en gaan de haartjes er veel makkelijker uit.

(DA pincet 90 mm, € 4,99)

6. Prachtige glans

Zin in een mooi kleurtje op de nagels? Deze gelnagellak geeft een professioneel resultaat dat erg lang mooi blijft. En dat zonder het gebruik van een UV lamp! De nagellak is eenvoudig aan te brengen en super glanzend, egaal en extreem dekkend.

(Pupa Lasting Color Gel nagellak, per stuk € 7,50)

