Dé 9 bh-frustraties die iedereen herkent

Iedereen kent ze wel, die bh waarvan de beugel je stiekem spietst en die bh die eigenlijk allang weg had gemoeten. Hierbij een lijstje met de 9 meest herkenbare bh-frustraties die iedereen met borsten sowieso herkent.

Video: Bye bye, bh-bandjes: zo laat je ze verdwijnen!

1. De ‘ontsnappende’ beugel-bh

Heb je net een prachtig exemplaar op de kop getikt, blijkt het zo’n bh te zijn die na een aantal wasbeurten zichzelf omgetoverd tot wapen. De beugel ontsnapt en steekt je met een beetje pech de hele dag. Maar uit doen, nee, misschien kan ik hem wel weer maken. Auw.



2. De comfortabele bh

Deze bh is een mix van al je fijne jeugdherinneringen, jeugdliefde en geluksmomenten bij elkaar. Hij zit heerlijk en perfect voor een filmavondje op de bank, maar eigenlijk is de bh niet meer om aan te zien. Gaatjes, uitgerekt of verkleurd maar oh zo fijn.



3. De sexy bh

Deze bh tovert je in een handomdraai om in een godin! Hij is dan misschien niet al te praktisch doordat je alle kanten lagen, hangertjes en bandjes door al je kleding heen ziet. Maar wat voel je jezelf zelfverzekerd in dit harnas!



4. De ‘ik-ben-stiekem-geen-bh’-bh

Aan de hoeveelheid stof zou je niet kunnen zeggen dat het überhaupt een kledingstuk is. Maar dat doorschijnende dunne stofje is wel heel erg lief en schattig. Deze bh is dan ook echt alleen voor thuis omdat je net zo goed niks aan zou kunnen doen.



5. De ‘ik-laat-je-niet-gaan’ bh

Voor de sporters onder ons is dit een ware nachtmerrie. Ben je net zo lief geweest voor je borsten om ze goed te ondersteunen tijdens je work-out, krijg je hem niet meer uit. Je wurmt je in alle bochten om dat superelastische ding weer uit te krijgen en krijg je als dank alsnog spierpijn.



6. Het afzakkertje

Dit is een bh met een gigantische identiteitscrisis. De strapless-bh is bijna een hoofdpijn dossier op zich. En denk maar niet dat die wonderlijke bh ook echt blijft zitten waar die hoort te zitten. In no-time zit die gezellig als een riem om je middel en is het meer een buikenhouder dan een bustehouder.



7. De ontsnappende bh

Deze bh zit altijd met zijn hoofd in de wolken. Letterlijk en figuurlijk. Want zodra je maar één dingetje van een plank boven je pakt zit die half om je keel gevouwen. Vooral wanneer de drager wat kleinere borsten heeft, haalt deze bh het in zijn hoofd om omhoog te kruipen.



8. De off-shoulder-bh

Deze bh heeft onder de bh-dragende mensheid de meeste vijanden. Hij is prima in staat om gewoon zijn werk uit te voeren en ziet er in de meeste gevallen goed uit. Toch heeft deze bh-bandjes die je tot waanzin drijven. Ze zakken van je schouders, hop omhoog, tien minuutjes later weer op je schouders. ARGG.



9. De ‘negeer-me-niet’ bh

Deze bh heeft het vervelende trekje om de hele dag je aandacht te vragen. Met behulp van zo’n heerlijk labeltje in je rug die op het einde van de dag een totale verwoesting achter laat. Knip je hem eruit dan kan het nog wel eens veel erger worden. Dilemma.



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: BuzzFeed. Beeld: iStock