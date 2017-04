9 dingen die je moet weten als je je haar donker wil verven

Dat vrouwen met donker haar geweldige beauty’s zijn, laat Christine in bovenstaande video wel zien. Wát een make-over, en ze was al zo mooi! Wil jij ook je haar donker verven? Knoop dan wel even deze paar tips in je oren, zo kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Vergeet je wenkbrauwen niet

Als je een grote transformatie ondergaat, van blond naar zwart bijvoorbeeld, moet je zeker niet je wenkbrauwen vergeten mee te verven. Of je moet elke dag met een wenkbrauwpotlood in de weer gaan, dat kan natuurlijk ook. Je haar weer licht verven is niet onmogelijk, maar wel lastig

Verf je je haar donkerbruin, maar wil je een paar maanden later weer honingblond zijn? Oei, dat is lastig. Het kán wel, maar je kapper zal een hoop tijd met je kwijt zijn. Belangrijker: het is verschrikkelijk slecht voor je haar. De haarverf kan je huid irriteren

In donkere haarverf zit p-phenylenediamine, wat een vervelende allergische reactie kan veroorzaken. Je hoeft je niet gelijk druk te maken, want allergische reacties zijn erg zeldzaam. Maar heftig zijn ze wél. Ook bij donker haar moet je uitgroei bijhouden

Ga je voor slechts een paar tinten donkerder? Dan valt het bijhouden van de uitgroei wel mee. Maar als je voor een dramatischere verandering gaat, wees er dan op voorbereid dat je het kleurverschil goed moet bijhouden. Een blonde scheiding ziet er heel maf uit bij een compleet bruin kapsel 😉 Ga je donkerder dan donker? Ga dan naar de kapper

Wederom: ga je voor een paar tinten donkerder, dan kun je best met een pakje verf van de drogist aan de gang. Wordt je haar een compleet andere kleur, laat dit dan door een professional doen, want zo’n verandering is niet alleen heftig voor jouzelf, maar óók voor je haar. Je kapper weet precies wat hij moet doen om je te helpen. Je moet eventjes wennen

Wellicht kijk je na je transformatie in de spiegel en schrik je je dood. Wat heb je jezelf in hemelsnáám aangedaan!? Geen zorgen, je ben zó gewend je oude zelf in de spiegel te zien, dat je hersenen gelijk een schriksein doorgeven als je er opeens compleet anders uitziet. Komt goed, maak je geen zorgen. Adem in, adem uit. Goed zo. Zorg ook dat je je make-uproutine aanpast

Wat eye-liner en mascara ziet er altijd goed uit, maar hou er rekening mee dat een dame met donkerder haar vaak andere make-up draagt dan een blondine of een red head. Kijk goed rond op Pinterest voor inspiratie, of ga naar een speciaalzaak voor adv Wees voorbereid op een nieuwe garderobe

Wat voor make-up geldt, geldt ook voor je kleding. Een nieuwe garderobe moeten aanschaffen is natuurlijk nooit vervelend, maar hou in je achterhoofd dat je zwarte top je nu misschien wel héél donker maakt. En wie weet staat knalgeel je opeens prachtig! Lekker shoppen dus. Je maakt de allerbeste keuze óóit

Serieus. Donker haar zorgt ervoor dat je ogen sprankelen (Carice van Houten, eat your heart out!) en dat je huid er zo zijdezacht uitziet als die van Sneeuwwitje.

Bron: Style Caster. Beeld: iStock