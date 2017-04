9 manieren om een zweetlucht te voorkomen

Niets is zo vervelend (en gênant) als rondlopen met een zweetgeur. Helaas heb je hier met het mooie weer nu eenmaal sneller last van. Gelukkig zijn er meerdere manieren waarop je een zweetlucht kunt voorkomen.

Wij zetten er 9 voor je op een rijtje.

1. Houd rekening met de stoffen die je draagt

Bepaalde stoffen kunnen ervoor zorgen dat je sneller transpireert dan normaal gesproken. Zo zorgen synthetische stoffen ervoor dat bacteriën je oksels opzoeken. Het gevolg? Een nare zweetlucht. Als je dit graag wilt voorkomen kun je het beste voor een stof gaan die zweet absorbeert, zoals katoen of linnen.

2. Scheer regelmatig je oksels

Zweetbacteriën vinden het fijn om in je okselharen te hangen. Zorg er daarom voor dat je regelmatig je oksels onder handen neemt met een scheermesje. Door het afscheren van de haren voorkom je dat de zweetlucht zich verspreidt.

3. Let op je voeding

Wat veel mensen niet weten is dat voeding een grote rol kan spelen als het gaat om een zweetlucht. Daarom hier een handige tip: probeer gekruid vlees en rode pepers zo veel mogelijk te vermijden. Dit eten laat namelijk je hart sneller kloppen, en om je weer af te koelen gaat je lichaam automatisch zweten.

4. Verzorg jezelf (en je kleding) goed

Misschien een beetje een inkoppertje, maar wel héél belangrijk: houd jezelf en je kleding schoon. Douche regelmatig en verwissel als het nodig is vaker van kleding. Heb jij snel last van een sterke zweetlucht? Gooi je kleding dan meteen in de was of laat het buiten luchten.

5. Drink zo min mogelijk frisdrank

Heb jij last van een sterke zweetgeur? Dit zou zomaar kunnen komen doordat je lichaam veel afvalstoffen laat gaan. Vaak is frisdrank hiervan de oorzaak. Wanneer je frisdrank drinkt krijgt je lichaam een suikerbom binnen die hij niet kan verwerken. Het gevolg? De stoffen verzuren en verlaten je lichaam met een sterke geur.

6. Drink voldoende water

Zorg ervoor dat je genoeg water drinkt. Hierdoor is je lichaam namelijk beter in staat om afvalstoffen te verwerken. Dit zorgt er ook meteen voor dat het niet meer uit je oksel hoeft te komen.

7. Gebruik een anti-transpirant

Veel mensen gebruiken deodorant om zweetoksels te voorkomen. Je kunt echter beter voor een anti-transpirant gaan. Deodorant voorkomt weliswaar de vervelende zweetgeur onder je oksels, maar lost het echte probleem niet op. Een anti-transpirant daarentegen zorgt ervoor dat je zweetklieren minder hard hoeven te werken. Hierdoor zweet je minder snel.

8. Probeer zo min mogelijk te stressen

Mensen die vaak stressen, zweten ook meer. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de stress die je hebt om juist niet te zweten. Hierdoor ga je automatisch al meer zweten. Probeer hier dus zo min mogelijk aan te denken.

9. Draag okselpads

Heb jij last van zweetgeur én klotsende oksels? Probeer dan eens okselpads. Hiermee bescherm je jezelf tegen een vervelende geur en voorkom je zweetplekken in je kleding.

BEKIJK OOK:



LEES OOK:

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock