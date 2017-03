‘Love your curves’, schreef Zara op haar nieuwste reclameposter. ‘Welke curves?’, dachten veel vrouwen bij het zien van de ultraslanke modellen op de poster. Kita en Renske vinden het hoog tijd dat modemerken hun verantwoordelijkheid nemen en gooien hun eigen rondingen in de strijd om hun boodschap duidelijk te maken.

Kita van Slooten zag de Zara-poster voorbij komen op Twitter, voorzien van een komische reactie van de Ierse presentatrice Muireann O’Connell: ‘Are you shitting me, Zara?’ “Daar moest ik hardop om lachen. Ik deelde vervolgens de foto op Facebook, met daarbij als tekst: ‘Ik ga een foto van mijn achterwerk naar Zara sturen’. Mijn collega Renske reageerde met het idee om allebei in strakke jeans naar werk te komen en dan samen de foto eens dunnetjes – nou ja, dikjes in dit geval – over te doen.”

Gegrinnik

De dames plaatsten hun eigen curves-foto op social media, en toen ging het hard. “Dat we binnen onze eigen kring op veel gegrinnik konden rekenen had ik wel verwacht. Maar dat het ook daarbuiten zo hard zou gaan, zag ik niet aankomen. Wel heel fijn hoor, want ik hoop dat we met deze grap mensen ook aan het denken zetten.”

Verkeerd beeld

Kita benadrukt dat ze absoluut niet de modellen op de poster belachelijk wil maken. “Zeker niet. Dat zijn knappe meiden, helemaal niks mis mee. Elk lichaam is anders en zij zijn slank. Prima! Maar wat me stoort is dat de marketeers van Zara met deze poster een verkeerd beeld creëren. Waarom gebruiken ze geen modellen met een maatje meer als ze vrouwelijke rondingen willen vieren?”

‘Neem verantwoordelijkheid’

Kita pleit voor meer diversiteit in reclame-uitingen. “Vrouwen zijn er in alle soorten en maten. Als het over curves gaat, toon dan iemand die daadwerkelijk curves heeft. Die modellen zijn er ook! Veel vrouwen worstelen met hun zelfbeeld en het zou fijn zijn als ze in bladen meer diversiteit te zien krijgen. Zodat ze leren dat er niks mis is met hun billen, of die nu dik, dun, bol of plat zijn. Zolang je maar goed voor jezelf zorgt door gezond te eten en genoeg te bewegen. Het is zo zonde dat er meiden ongelukkig zijn, omdat ze niet aan het zogenaamde ideale plaatje voldoen. En bedrijven als Zara moeten daar ook hun verantwoordelijkheid in nemen, vind ik.”

Wachten op een reactie

Kita wordt inmiddels overspoeld met reacties. “Er zijn nu natuurlijk ineens mensen die van alles van onze billen vinden en dat menen te moeten uiten, maar de meesten moeten hartelijk lachen om onze foto. Veel vrouwen vinden het tof dat we ‘in opstand’ komen. Op de meest interessante reactie wacht ik nog, namelijk die van Zara. Maar vooralsnog blijft het stil aan de overkant.”

