Dít is ongetwijfeld de apartste spijkerbroekentrend óóit

Het Amerikaanse bedrijf Nordstrom krijgt bakken kritiek over zich heen omdat ze een wel heel gekke spijkerbroekentrend de wereld in gooien.

Zo verkoopt het merk een spijkerbroek waar vlekken modder op zitten.

Best duur

En dat kost je ook nog eens wat, die vieze broek: zo’n 400 euro. Het bijzondere exemplaar, dat het merk zelf ‘lekker ruig’ noemt, heet de Barracuda Straight Leg Jeans. Er komt behoorlijk wat commentaar op: want waarom zou je zoveel geld uitgeven aan iets wat je zelf ook vies kunt maken. Zo zegt iemand op Twitter: “Ik heb ook nog wel een gore broek liggen hoor, ergens in de schuur. Die van mij mag je zo voor 45 euro.”

Lachen

Anderen zijn juist wel weer positief. “Wat is het probleem? Wat maakt het uit als iemand 400 dollar wil betalen voor een vieze broek? Doe het lekker!”, schrijft iemand.

Proof the war on #work conts #jeans look like theyve been worn by 1 w/a #dirtyjob made for ppl who don’t @Nordstrom pic.twitter.com/ii8k2SOMHi

— The Real Mike Rowe (@mikeroweworks) 24 april 2017