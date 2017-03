Nieuwe haartrends die ook nog eens nul moeite kosten: daar worden we blij van.

Zo is de zogeheten ‘banana bun’ nu helemaal hip, als we het internet mogen geloven.

Dat kan iedereen

Hoewel ’t misschien niet al de chic klinkt, ziet ’t er wel prachtig uit. Het is eigenlijk niets meer dan een rommelige en lage knot. Gewoon je haar oprollen dus, vastmaken met wat haarspeldjes en klaar ben je al. Er mogen best hier en daar wat plukken losjes hangen: graag zelfs. Hoe nonchalanter, hoe beter. Leuk voor jezelf – of anders je (klein)kind?

Deze video laat zien hoe je ‘m kunt namaken:

Bron: Flair. Beeld: Instagram