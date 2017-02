Borstel jij je haar op de juiste manier? Zó moet het in ieder geval niet

Breekt je haar snel af? Het zou zomaar aan je borstel-techniek kunnen liggen. Er is namelijk een goede én verkeerde manier om je haar te borstelen. Heb jij juist last van statisch haar? Probeer dan eens deze handige borsteltruc in deze video.

Maar wat is nu een absolute no-go als het gaat om het borstelen van je haar? Ten eerste kun je beter niet je haar borstelen als het nog nat is, omdat het dan in de meest kwetsbare toestand is. Nat haar kan snel afbreken en dat is natuurlijk het laatste wat je wilt. Dit geldt echter alleen voor steil haar. Heb jij krullen? Dan kun je juist beter niet je haar borstelen als het droog is. Heb je er toch een klit in zitten? Probeer deze er dan voorzichtig met je vingers uit te halen.

Bron: Marieclaire.co.uk. Beeld: KIJK