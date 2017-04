Hertogin Camilla laat zien dat de stippenjurk weer helemaal hot is

Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn in Italië. De hertogin van Cornwall ziet er jonger uit dan ooit in een prachtige donkerblauwe stippenjurk.

De stippenjurk: terug van weggeweest. Is hij eigenlijk wel weggeweest? Hoe dan ook, polka dots zijn helemaal hot en de webshops puilen momenteel uit van de jurken met stippen.

Camilla dons a feminine polka dot dress as she meets victims of human trafficking https://t.co/JWJhePdNC9 pic.twitter.com/2eAm0RmAAd

— Daily Mail Femail (@Femail) 2 april 2017