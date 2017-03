Met een beetje slim winkelen heb je voor een fijn bedrag een compleet nieuwe voorjaarsoutfit. Mooie en modieuze items om een geweldige look mee samen te stellen. Helemaal leuk: combineren én variëren mag!

Libelle samen met C&A

Etnische dessins

Laat je outfit eruitzien als het resultaat van een lange wereldreis met een bonte mix van luxe stoffen, prints en accessoires. De lange jurk en de wijde broek in soepel vallende materialen zijn de belangrijkste items. Draag kleding het liefst in verschillende lagen. Een mouwloos gehaakt hesje maakt je outfit af. Draag een klein tasje diagonaal of óp de schouder. En die extra grote tas waar zo’n beetje alles in kon? Die mag gelukkig nog steeds.

Lange jurk: € 29,90

Gehaakt hesje: € 19,90

Witte tas: € 12,90

Teenslippers: € 9,90

Totaal: € 72,60

De bloemenbroek

Alle soorten bloemendessins zijn mogelijk: van kleine pastel bloemen tot exotisch en felgekleurd. De bloemen komen terug in broeken, tops, jurken, jassen en tops. Combineer een bloemenbroek met een blouse of top in een effen kleur. Wil je meerdere bloemendessins combineren, kies dan in één item voor grote bloemen en bij de overige voor een klein bloemenprint. Espadrilles zijn dé musthave van dit jaar. De schoenen zijn namelijk niet alleen comfortabel om te dragen, maar door de diversiteit aan materialen en patronen ook een modestatement.

Oranje blouse: € 14,90

Bloemenbroek: € 14,90

Blauwe schoudertas: € 12,90

Streep espadrilles: € 14,90

Totaal: € 57,60

Crispy wit

Niet alleen mooi bij een zongebruinde huid en ideaal op snikhete dagen, maar crispy wit is dé ‘kleur’ van dit jaar. Nu nog proberen om je outfit de hele dag zo smetteloos wit te houden. Wanneer je een witte blouse koopt is het belangrijk dat de pasvorm niet te strak is. Door een wijdvallende blouse te dragen, lijk je slanker. De zonnebrillen zijn dit jaar rond en hebben de mooiste tinten. Je kunt er eigenlijk niet genoeg hebben.

Gestreepte blouse: € 14,90

Wijde broek: € 14,90

Roze espadrilles: € 12,90

Blauwe tas: € 19,90

Totaal: € 64,60

