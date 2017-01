Op deze 2 verrassende plekken zou je ook concealer aan moeten brengen

Concealer kan na een nacht weinig slaap de redder in nood zijn om de flinke wallen weg te werken, maar wist je dat het op andere plekken op je gezicht ook heel goed kan werken?

Er zijn namelijk nog meer plekjes waardoor je er moe uit ziet. (tekst loopt door onder video)

Neus en mond

Nadat je concealer onder je ogen hebt aangebracht, smeer je ook een beetje concealer rond je neus en mond en smeer je dat goed uit. Je neus en mond? Ja, veel mensen hebben namelijk ook vlekjes rond de neus en mond die je moe laten lijken en de huid er ook vlekkerig laten uitzien. Dat valt je misschien niet zo snel op als je er niet op let, maar als je op deze plekken ook concealer aanbrengt, merk je pas dat je er stralender uitziet en je huid veel egaler oogt. Echt het proberen waard!



Bron: Purewow.com. Beeld: iStock.