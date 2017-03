Dit gebeurt er met je haar als je eerst conditioner gebruikt en daarna shampoo

We gaan er al jaren gewoon vanuit dat de volgorde die wordt aangegeven op de verpakkingen van shampoo (die dankzij de video niet langer lekken in je tas), de juiste volgorde is om je haar te wassen, maar wat gebeurt er als je het eens om zou draaien?

Volgens de Amerikaanse haarstylist Philip B is het juist heel goed voor je haar om het eerst met conditioner te wassen en daarna pas met shampoo. Conditioner hydrateert je haar zonder dat het heel slap wordt, terwijl shampoo het vaak wat zwaarder maakt . Als je dan na de conditioner je oude vertrouwde shampoo gebruikt dan maakt dit het alleen nog even extra schoon, maar niet zwaarder. Dit werkt zowel voor fijn als wat dikker haar. Dat we daar niet eerder aan gedacht hebben?

Volume

In Amerika zijn er al merken die heel slim inspelen op de ‘omgekeerd wassen’-trend door speciale producten op de markt te brengen, maar je kunt het ook prima doen met de shampoo en conditioner die nog in je badkamer staan. Het resultaat: veel volume en geen slap haar meer. Dat is het proberen waard!

Bron: Instyle.com. Beeld: iStock.