Met deze drie modetrends kan iedereen vrolijk en stijlvol het voorjaar in: van de luchtigste jurken met prints tot stoere jeans, spijkerjacks en fantastische tassen met franjes. Alle items kunnen worden gecombineerd. Laat de lente maar komen!

Libelle samen met C&A

1. Denim

Denim kan áltijd en op elke leeftijd. Het is een tijdloos en veelzijdig materiaal dat wordt verwerkt in diverse kledingstukken. Combineer verschillende soorten spijkerstof voor een speels effect of ga voor een spijkerjack, een jeans die perfect zit of een spijkerrok. Van relaxed stoer tot chic vrouwelijk, de mogelijkheden zijn ongekend. Combineer met gympen of enkellaarsjes en de look is compleet.

Kimono: € 19,90

T-shirt: € 19,90

Jeans: € 29,90

2. Bohemien

Deze stijl heeft gypsy- en vintage-achtige invloeden. De outfits bestaan vaak uit laagjes. Kant, franjes, suède, shorts, tunieken, lange rokken en poncho’s passen er uitstekend bij, vooral in combinatie met stoere laarzen. Accessoires als grote oorringen en (schouder)tassen met franjes en kraaltjes versterken deze look.

Leger jasje: € 39,90

Tuniek: € 14,90

Rugzak: € 24,90

Jeans: € 29,90



3. Dessin/prints

Als je van kleur houdt, zit je dit voorjaar goed. We zien namelijk veel mode met kleurrijke prints voorbijkomen in de kledingrekken. Het fijne aan prints en dessins is, dat je verder weinig extra’s nodig hebt in je outfit. Maar hoe draag je het? Durf vooral te combineren met verschillende prints, materialen en stoffen. Maar wil je op safe gaan, kies dan voor één mode-item met een kleurrijke print. Bijvoorbeeld een jurk of een vest.

Jeans jasje: € 29,90

Lange jurk: € 29,90

Schouder tas: € 19,90

Doe mee en win!

Nog veel leuker is het natuurlijk om een outfit te winnen. Daarom geeft Libelle een shoptegoed cadeau t.w.v. € 50,- om uit te geven bij C&A. Kans maken? Vul het winformulier in! Meedoen kan t/m vrijdag 24 maart 2017. De winnaar krijgt zo spoedig mogelijk bericht.





