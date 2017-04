Zoveel kost dit droomcollier van koningin Máxima

Koningin Máxima droeg vorige week tijdens een toespraak een prachtig collier. En dat mooie sieraad is nu ook online te bestellen. Maar voordat je erg enthousiast wordt en je creditcard al uit je tas pakt, moeten we je waarschuwen: het is niet bepaald een koopje…

Onze koningin droeg het mooie collier al een paar keer eerder. Het gaat om het Alhambra-collier van juweliershuis Van Cleef en Arpel, meldt de website Modekoningin Máxima. Het collier is behoorlijk prijzig: je moet er maar liefst 22.000 euro voor neerleggen.

Bron: Modekoningin Maxima. Beeld: ANP