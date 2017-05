Met de zomer voor de deur is het tijd om de sandaaltjes en slippers uit de kast te halen en je voeten uit die warme, dichte schoenen te halen. Dan is het wel fijn als je voeten vrij zijn van likdoorns en eelt. Wij verklappen welke ingrediënten je nodig hebt om je voeten zachter dan ooit te krijgen – en er komt geen pedicure aan te pas.

Het enige wat je nodig hebt, staat gewoon in je keuken: een liter melk en baking soda of zuiveringszout. Het is belangrijk dat je de melk een beetje opwarmt tot een aangename temperatuur, maar laat de melk niet té heet worden. Daarna doe je de melk in een grote bak en laat je je voeten een minuut of tien lekker weken.

Scrub

De melkzuren zorgen ervoor dat de dode huidcellen langzaam los komen van je voeten. Als je voeten al iets zachter zijn, pak je drie eetlepels soda en masseer je daarmee je voeten. De soda fungeert hierbij als een soort natuurlijke ‘scrub’. Ja kan de soda ook al eerder in het voetenbadje doen en je voeten tijdens het weken over elkaar wrijven.

Na het scrubben ontspan je nog tien minuutjes, waarna je je voeten afspoelt en goed droogmaakt. Je kan dit ritueel dagelijks doen voor een optimaal resultaat – maar een à twee keer per week volstaat ook.

Als de melk op is

Wie geen melk in huis heeft en nog even niet terug wil naar de pluimsteen en eeltrasp, kan zich storten op citroen, knoflook en kamille. Met een theelepeltje gedroogde kamille, het sap van een citroen en één uitgeperst teentje knoflook zou je namelijk een pasta kunnen maken die, als je de eeltplek hiermee insmeert, dode huidcellen verwijdert en het eelt zacht maakt.

En voor de echte durfals die niet vies zijn van nare geurtjes is er nog een laatste optie: plaats een schijfje ui op de eeltplek, besprenkel deze met citroensap en wat zout en laat dit met een verbandje de héle nacht zitten (!). Het citroensap en de ui zorgen voor een diepe reiniging van de huid en het zout heeft een schurend effect waardoor de harde huid loskomt gedurende de nacht. Wij zouden voor de melk gaan…

