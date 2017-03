Dit is dé fleurige jeanstrend van het lente- en zomerseizoen

Als het aan de modehuizen ligt, wordt het dit lente- en zomerseizoen tijd voor een heel vrolijke jeans. De skinny jeans en varianten met een hoge taille krijgen een likje verf: de ‘flower power’ jeans is terug.

Dit seizoen zien we niet alleen op veel jurken, rokjes en tops bloemen terugkomen maar ook op onze oude vertrouwde spijkerbroeken, die een comeback maken uit de jaren ’70. Je ziet de broek terugkomen met geborduurde bloemen in alle kleuren, vormen en maten. Waar je vroeger misschien een gat op je spijkerbroek verborg met een bloemen strijkplaatje, is dit nu juist de smaakmaker van je spijkerbroek. Durf jij deze trend toe te voegen aan je garderobe?

Tommy Hilfiger X Gigi jeans 229 Topshop mom jeans 40 Bestel MS Mode boyfriend jeans 49,99 Bestel Only high boyfriend jeans 49,99 Bestel Violetta by Mango skinny spijkerbroek 49,99 Bestel Topshop hoge skinny jeans 80 Bestel

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock