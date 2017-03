Waarom Franse vrouwen fantastische inspiratie zijn op modegebied

Françaises kleden zich eenvoudig en elegant. Maar het is vooral die bijna achteloze houding van je-ne-sais-quoi waardoor ze op Cariens (54) netvlies blijven plakken. Volgens haar kunnen we op het gebied van stijl en kleding prima een voorbeeld nemen aan de Franse dames, zéker als we weer eens vertwijfeld voor onze klerenkast staan.

Als kind was ik een boekenwurm en las ik, bij gebrek aan computers en tv, tien boeken per week. Tegenwoordig heb ik een mobiel en beperk ik me vooral tot tijdschriften. Modebladen zijn favoriet en een grote inspiratiebron. In mijn hoofd maak ik moodboards van hoe ik eruit wil zien. Niet zelden is dat zoals een übercoole Française: petite, dun en met een zekere nonchalance.

Crunches en lunges

In de winter ben ik niet op mijn best qua mode. Het is zo koud op kantoor dat ik meer bezig ben met de thermostaat dan met andere dingen. Hippe jurkjes en over-the-knee laarzen blijven achter in de kast liggen. Deze comfylook is prima, tót de lente aanbreekt. Dan mag het weer wat spannender en wordt het duidelijk dat mijn looks wel een opfrisser kunnen gebruiken. Ik roep de lichamelijke verloedering een halt toe. Haal m’n gympen van zolder en ga na het avondeten wat vaker wandelen in plaats van Netflixen. In de sportschool leer ik dat crunches en lunges niet altijd iets met eten te maken hebben. Het is afzien maar… met een taille als beloning. Dat kan dus gewoon hè, na de overgang.

Sigarettenpijpen

Vrijwel dagelijks sta ik voor mijn kledingkast en heb geen idee wat ik aan zal trekken. Op die momenten pak ik de Franse Vogue of Elle en kijk naar mijn Franse zusters met hun aangeboren stijlgevoel. Ik kijk hoe ze zich kleden. Dat is vaak in simpele en klassieke kleding, zoals trenchcoats, nauwsluitende pantalons, zwarte jurkjes, gecombineerd met ballerina’s. Die items liggen ook in mijn kast, maar ik moet me er iedere dag toe dwingen om ze te dragen. Gelukkig passen door al het hardlopen mijn benen inmiddels in broeken met sigarettenpijpen. Ook de getailleerde streepjestrui die mijn Franse mode-icoon voor een Japanse textielsuper heeft ontworpen zit me als gegoten. Stijl hoeft niet duur te zijn! En om met modelegende Coco Chanel te spreken: lelijke vrouwen bestaan niet, luie vrouwen wel.

Carien van der Wal (54) is schrijver en interviewer bij o.a. Erasmus Universiteit en Forever39. Ze is moeder van 3 kinderen: Tim (20), Luca (18) en Callán (16) en woont in Rotterdam. Carien is gek op Scandinavische thrillers en hoopt ooit zelf een spannend boek te schrijven. Ze is verslaafd aan zoute drop, haar iPhone en hardlopen en ziet iedere dag als een nieuwe uitdaging.

