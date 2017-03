Dit is de functie van het driehoekje bij de hals van je sweater

We snappen dat je er nog niet eerder over hebt nagedacht, maar dat driehoekje wat op heel veel basic sweaters zit (die je zoals in de video nog leuker kunt maken), heeft dus gewoon een functie.

De wat simpelere, ‘sportieve’ sweaters hebben vaak een driehoekje bij de hals. Voor de leuk, zou je denken, maar nu blijkt dat dat driehoekje dus echt een functie heeft. En meerdere zelfs! Het zit er namelijk al vanaf het begin en toen was het ook groter en zat er een extra laag stof in verwerkt. Dat deden ze om het zweet op te kunnen vangen tijdens het sporten. Ook op de achterkant van de trui zat dit driehoekje van extra absorberend materiaal waar ook zweetbandjes van worden gemaakt.

Kapot

Daarnaast werd dit driehoekje ook op de trui gezet zodat het minder snel kapot zou gaan tijdens het sporten. En dan vooral bij teamsporten waarbij iemand aan je trui kan trekken. Inmiddels dragen we de sweaters ook als we niet gaan sporten en zit het driehoekje er dus alleen nog voor de sier, maar dan weten we in ieder geval weer waar het oorspronkelijk voor was.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: H&M.