Dít gebeurt er als je je haar wast met azijn

Natuurlijk heb je shampoo en conditioner in je douche staan. En geen azijn. Want dáármee je haren wassen? Jakkes.

Toch is het wellicht het proberen waard – hoe vies het ook klinkt.

Weg ermee

Want azijn staat bekend om de reinigende werking. Daardoor haal je met dit spul makkelijk restjes haarlak, mousse of droogshampoo uit je lokken. Maar ja: het ruikt nogal, eh, zuur – om ’t maar zo te zeggen. Dus dat giet je liever niet met grote plenzen over je hele coupe heen, nee.

Zo kun je ’t beter aanpakken: vul een (oude) plantenspuit met een scheut azijn, gemengd met water. Spuit er wat van in je haar en masseer het een paar minuten in. Zodra je het hebt uitgespoeld, zul je merken hoe schoon je haar aanvoelt.

Wel zo voordelig

Wat helemaal leuk is om te weten: het spul werkt ook goed tegen roos en schilfertjes. Dus als je hier last van hebt, is het zeker aan te raden om eens te proberen. En ja: ’t is ook een stuk goedkoper dan al die hippe shampoo’s die wonderen beloven. Portemonnee ook weer blij.

Bron: Flair. Beeld: Getty