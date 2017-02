Dít is het (gekke) geheim achter de stralende huid van Kate Middleton

Kate Middleton werd vorige maand 35 jaar oud (zie video), maar aan haar huid is dat nog niet af te zien. Wij hebben Kate eigenlijk nog nooit betrapt op pukkels of rimpels in haar gezicht. En nu heeft haar persoonlijke schoonheidsspecialiste verklapt wélk verrassende product het geheim is achter die stralende huid.

In het tv-programma This Morning vertelde schoonheidsspecialiste Deborah Mitchell dat ze voor de schoonheidsroutine van Kate vaak zelf scrubs en gezichtsmaskers maakt. Een van die maskers is een mix van producten die iedereen in huis heeft, met als hoofdingrediënt een pot Nutella!

Scrubben maar

Je mixt de Nutella met een schep suiker en lippenbalsem tot een scrubcrème, die je zachtjes op de huid aanbrengt. Mitchell vertelde dat ze deze scrub op verschillende cliënten heeft gebruikt, maar wilde geen specifieke namen noemen.

Huidbehandelingen

De schoonheidsspecialiste was degene die de huid van Kate Middleton liet stralen voor haar huwelijk met prins William. En vorige week nog behandelde ze Kate voorafgaand aan de Bafta’s (de Britse Oscars). Ook Victoria Beckham en Gwyneth Paltrow zweren bij de huidbehandelingen van Deborah Mitchell.

