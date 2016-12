Een pondje meer in de winter, wat slanker in de zomer: het is niet gek dat je gewicht gedurende het jaar wat schommelt. Maar wist je dat vrouwen gemiddeld maar liefst 31 keer in hun leven een andere kledingmaat hebben?

Recent onderzoek wijst bovendien uit dat er ‘typische momenten’ in ons leven zijn waarop vrijwel elke vrouw afvalt of juist aankomt.

Samenwonen

Vrouwen komen over het algemeen aan nadat ze gaan samenwonen en in de eerste jaren na hun huwelijk. Ook Kerst, de winterperiode en vakanties zijn momenten waarop veel vrouwen aankomen. Ze vallen juist af na een scheiding of break-up en wanneer ze een geliefde verliezen.

Emotionele waarde

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat maar liefst 60 procent van de vrouwen niet gelukkig is met haar kledingmaat en dat driekwart van de vrouwen kleding bewaart die haar niet meer past. Dat kan zijn omdat ze hopen er ooit toch nog in te passen, of omdat er een emotionele waarde aan zit.

Niemand in de buurt

Vrouwen zijn het gelukkigst met hun kledingmaat op hun 28e. Het ongelukkigst zijn ze op hun 38e. In tijden dat ze niet lekker in hun vel zitten, vermijdt de helft van de respondenten kledingwinkels: ze zijn bang dat ze niks zullen vinden dat hen past. Gaan ze toch shoppen, dan past zo’n 40 procent de kleding ter plekke. 45 procent neemt de outfit mee naar huis, om ‘m te passen zonder dat er iemand in de buurt is.

Zelfvertrouwen

Tot slot is onderzocht wat vrouwen zelfvertrouwen geeft als het om kleding gaat. Op nummer 1 staat kleding vinden die ze echt leuk vinden. De runners-up: kleding vinden die past en iets scoren in de uitverkoop.

En dan de mannen

Dit onderzoek is ook gedaan onder mannen. Zij wisselen gemiddeld 24 keer in hun leven van kledingmaat. 45 procent van hen is niet tevreden met hun maat. Op hun 29e zijn zij het gelukkigst met hun kledingmaat; het ongelukkigst zijn ze op hun 39e. Waar de helft van de vrouwen kledingwinkels liever vermijdt, geldt dat maar voor 25 procent van de mannen.

BEKIJK OOK: Modevlogger Francoise vertelt je hoe je optisch een smallere taille creëert.

LEES OOK:

De beste Lekker in je Vel-berichten op WhatsApp ontvangen? Meld je gratis aan!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock