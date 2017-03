17 grijze kapsels die bewijzen dat stoppen met verven een heel goed idee is

Toen je grijs begon te worden, was je eerste neiging waarschijnlijk om naar de kapper of drogist te stappen voor een kleurspoeling. En dat terwijl grijs haar prachtig kan staan! Sterker nog: jonge meiden verven hun haar grijs omdat ‘t helemaal hip is. Stop dus met verven en laat die zilveren lokken zien! Deze 17 kapsels geven je inspiratie voor het stijlen van je grijze haar.

Bron: Huffington Post. Beeld: Pinterest, iStock