Déze (opvallende) haarkleur is het meest geliefd onder vrouwen boven de 40

Je haar in een felle kleur verven: dat is niet alleen meer iets voor tieners. Steeds meer vrouwen van boven de 40 kiezen namelijk voor, jawel, roze haar.

Jack Howard, een kleurspecialist van L’Oreal, laat weten dat hij merkt dat er steeds meer vraag is naar bijzondere en opvallende haarkleuren.

Lekker speels

Er is duidelijk een nieuwe trend ontstaan: vrouwen willen vaker dan ooit een pluk of het onderste deel van hun haar in roze tinten. Ook andere kleuren, zoals paars, worden gekozen, maar geen enkele felle tint is zo populair als roze. Volgens kappers is die felle kleur kiezen tegenwoordig net zoiets makkelijks als make-up: het is leuk voor een feestje of speciale gelegenheid.

Tijd voor verandering

En natuurlijk: je kunt experimenteren wat je wilt, want je verft je haar natuurlijk zó weer terug in je oude kleur. Ervaringsdeskundige Mary (59) besloot ook de stap te wagen: “Ik voelde me een beetje onzichtbaar worden. Nu, met mijn gekleurde haar, heb ik weer het gevoel dat ik leef.” Volgens kenners is het wel aan te raden om naar een ervaren kapper te gaan als je deze stap wilt wagen. Ga je er zelf mee experimenteren, dan kan het al gauw wat verkeerd uitpakken.

