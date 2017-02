Déze haarkleur past perfect bij jouw persoonlijkheid

Je kunt als je op zoek bent naar de perfecte haarkleur kijken naar de kleur van je huid, maar je kunt ook op basis van je persoonlijkheid een keuze maken. En onze vlogger Susan vertelt je dan meteen hoe je het leuk kunt opsteken (zie video).

Twijfel je al lang of je je haar in die rode kleur moet verven? Check hier dan even of die kleur goed bij je persoonlijkheid past:

Veilig

Je bent niet de meest spontane persoon, voor jou hoeft het niet zo gek te zijn. Je houdt het graag veilig en binnen je comfort zone. Niet alleen wat betreft je werk en relaties, maar dat geldt ook voor je haarkleur. Jouw perfecte haarkleur: chocoladebruin. Origineel, maar niet te gek.

Natuurlijk

Wil jij overal succes in hebben en heb je ook veel verschillende talenten? Dan past een natuurlijke, lichte kleur goed bij jou. Een blonde of andere lichte kleur laat zien dat jij sterk in het leven staat.

Nummer 1

Wil je altijd nummer 1 zijn? In zowel je werk als in je relatie? En kun je daardoor best een beetje egoïstisch zijn? Je weet heel goed wat je wil en zorgt ervoor dat je dat altijd krijgt. Kastanjebruin of zelfs rood haar is een kleur die goed bij jou past.

Positief

Jij bent heel positief ingesteld. Je bekijkt altijd alles van meerdere kant en jij bent altijd degene die de handen uit de mouwen steekt. Vriendinnen kunnen altijd op jou rekenen als ze een slechte dag hebben gehad. Jij bent altijd vrolijk en daarom past een honingkleurige coupe met highlights heel goed bij je persoonlijkheid.



