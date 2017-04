Deze haarkleur wordt het deze zomer helemaal

Voor de meeste haarkleurtrends zit je om de 6 weken weer in de folies, maar met deze naturelle coupe hoef je slechts 2 keer per jaar naar de kapper. Lekker los of in een mooie staart (zie video) en klaar is Kees!

‘Geleefd in kleur’ heet het en het is bedacht door Johnny Ramirez, een Amerikaanse kapper. Op zijn foto’s zien we modellen met haar in kapsels natuurlijke tinten. Donkerder aan de bovenkant, lichter aan de onderkant. Maar deze uitleg is wat Johnny (148 duizend volgers op Instagram) betreft te simpel. Zo’n natuurlijke coupe krijg je namelijk niet zomaar.

Minimale uitgroei

Het werkt als volgt: eerst krijg je highlights in je hele haar en vervolgens worden vanaf de haaraanzet verschillende lokken weer in je eigen natuurlijke haarkleur geverfd, zodat de uitgroei heel zacht en minimaal is. Helaas duurt het wel een tijdje voor je met een ‘lived in color’-coupe naar buiten loopt (zo’n 6 uur!), maar je kunt dan wel weer 6 maanden vooruit met je naturelle look.

Bron: Refinery 29. Beeld: iStock