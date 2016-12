Deze nieuwe haarkleurtrend brengt weer licht in je leven

Tabee, donkere winterdagen. Move over, pumpkin spice latte – of het nou in je koffiebeker zit, of in je haar. Dé haarkleurtrend van het moment brengt licht in je leven en kleur op je hoofd.

Alleen die naam, dáár zijn we nog niet helemaal over uit. Maak kennis met het fenomeen bloranje. Een combinatie van, je raadt het misschien al, blond en oranje. Proefkonijn Georgia May Jagger (inderdaad, de dochter van) laat ons zien hoe dat staat.

Blorange Een foto die is geplaatst door Georgia May Jagger (@georgiamayjagger) op 23 Sep 2016 om 1:12 PDT

Washed out orange @alexbrownsell Een foto die is geplaatst door Georgia May Jagger (@georgiamayjagger) op 17 Sep 2016 om 4:38 PDT

On the way to desert trip with this monkey 😈 Een foto die is geplaatst door Georgia May Jagger (@georgiamayjagger) op 7 Okt 2016 om 2:02 PDT

Lastige kleur

Inmiddels is Georgia May zelf weer ‘gewoon’ blond. Helaas, want wij vonden het d’r mooi staan. Ben je nou ook verliefd op deze kleur? Realiseer je wel dat oranje heel lastig (maar dan ook écht heel lastig) uit je haar te krijgen is. Voordat je dat enthousiaste sprintje naar de kapper trekt om zelf deze haarkleurtrend te laten zetten.

Bron: Marie Claire. Beeld: Instagram