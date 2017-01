Dít is de haartrend van 2017

Ga je binnenkort naar de kapper maar heb je nog geen idee wat je wilt met je coupe? Misschien is deze haartrend iets voor jou…

Overdag lokken in een pittig kleurtje of zelfs in alle kleuren van de regenboog en dan ’s avonds als het donker wordt… een glow in the dark coupe!

VIDEO: Beautyvlogger Susan leert je hoe je je haar losjes kunt opsteken.

Het beautymerk Manic Panic verkoopt deze bijzondere verf en volgens het bedrijf is de verf vrij van schadelijke stoffen en is het dus niet slechter voor je haar dan wanneer je het met ‘gewone’ haarverf kleurt. Vind je verven een beetje te ver gaan? Er zijn ook uitwasbare haargels verkrijgbaar die het glow in the dark-effect geven.

Haarstylist Guy Tang maakte een toffe video van zijn haarmodel met een glow in the dark coupe:

Een foto die is geplaatst door Heart (@thisisheart) op 29 Nov 2016 om 2:23 PST

Een foto die is geplaatst door got2b (@got2bse) op 21 Okt 2016 om 5:22 PDT

Een foto die is geplaatst door Emma Hancock (@masterpiecehair) op 26 Dec 2016 om 9:13 PST

Een foto die is geplaatst door CHARLOTTA CARPELAN (@charlottamua) op 3 Dec 2016 om 4:20 PST

Een foto die is geplaatst door Boston Hair Stylist Colorist (@lesliehair) op 23 Jan 2017 om 2:54 PST

