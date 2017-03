Deze jonge vrouw heeft al 20 jaar haar haren niet laten knippen

Aliia Nasyrova (27) uit Letland is dol op haar lange haren. Zo dol, dat ze weigert het af te knippen.

Inmiddels komt haar haar haar tot op de grond en is het ongeveer 2,2 meter lang.

Dagje de tijd hebben

Makkelijk is het zeker niet altijd. Het haar kammen duurt ongeveer een uur en het wassen en drogen duurt wel een dag. Aliia heeft er dus wel het een en ander voor over. Maar ze voelt zich een ware sprookjesprinses met haar lange lokken. Ze noemt zichzelf een ‘echte Rapunzel’.

Miauw

Eigenlijk heeft ze bijna nooit haar haar laten knippen. Wel laat ze eens per maand de gespleten punten weghalen, zodat haar haar mooi blijft groeien. Maar ’t weegt ook wat, die grote bos: zo’n 2 kilo. Dat is net zoveel als een volwassen kat, ja. “Het is nu langer dan dat ik zelf ben. Daarom stap ik er weleens per ongeluk op.” Haar man Ivan vindt het heel erg mooi en is blij met het haar van zijn vrouw. “Ik zie het eigenlijk als een apart gezinslid, het haar hoort er echt bij. In bed let ik altijd op dat ik er niet op ga liggen.”

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook