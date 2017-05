Het Rode Kruis viert haar 105-jarig bestaan. En wie jarig is, trakteert! Het goede doel liet ontwerper Martijn Nekoui van MOAM drie stijlvolle T-shirts ontwerpen. Libelle’s Hilmar en Bastiaan zijn fan. Jíj kunt het unieke shirt ook scoren – als je snel bent.

Het Rode Kruis dient een uiterst serieus doel, maar de witte shirts zijn voorzien van een vette knipoog. Er is namelijk geen rood kruis op te bekennen, maar wel een blauwe driehoek, gele cirkel en groen vierkant.

Pretty in white

Ontwerper MOAM heeft de T-shirts heel bewust ‘simpel’ gehouden. “Niets is toegankelijker en authentieker dan een mooi wit T-shirt”, vertelt ontwerper MOAM. “Iedereen kan zich daar snel mee identificeren. Door de kleurrijke print valt het shirt meteen op.”

Beperkte oplage unieke shirts

De shirts zijn voor €14,95 te koop in de webshop van Het Rode Kruis. Een beperkte oplage, dus een ‘Run, Forest, run!’ is hier wel van toepassing.

Opbrengst volledig naar mensen in nood

Het Rode Kruis zou Het Rode Kruis overigens niet zijn als hier ook niet een prachtig doel aan vastkleeft: de opbrengst van de shirts gaat volledig naar mensen in nood. Denk aan slachtoffers van oorlog en rampen in binnen- én buitenland. Als dat niet nobel winkelen is…

Bron: Het Rode Kruis. Beeld: Hilmar Mulder/Bastiaan van Schaik