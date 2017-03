Dit zijn de mooiste hoge broeken van het voorjaar

Het voorjaar is in aantocht, de dagen worden langer en de grote schoonmaak staat in de agenda. Zodra het nieuwe seizoen in aantocht is, is het ook tijd voor nieuwe kleding. Want er is niks leuker dan eventjes weg te lopen van die voorjaarsschoonmaak om de nieuwe kledingtrends te scoren.

Een kledingstuk waarmee je altijd goed scoort is een hoge taillebroek. Deze broek doet het bij ontzettend veel figuren goed en is gemakkelijk te combineren met andere kledingstukken. Vooral mensen met korte benen zijn gebaat bij deze broek. Door de hoge taille creëert de broek optisch extra lengte. Zodra je onder een hoge broek ook nog eens een paar pumps draagt lijken je benen helemaal langer. Het is natuurlijk wel van belang dat je weet wat je maten zijn voordat je met tassen vol de winkel uitloopt. Mart Visser legt in het filmpje uit hoe je dat zelf heel gemakkelijk kunt doen. Want meten is weten!

Mart Visser jeans Bendigo - navy 79,95 Bestel Anna Field - Pantalon black 34,95 Bestel KaffeJILIAN - Pantalon - midnight marine 69,95 Bestel Mart Visser Bendigo Jeans Bordeaux 79,95 Bestel Cheap Monday High Spray skinny jeans 50,00 Bestel



Doei vetrolletjes. Hallo taille!

Voor dames met een duidelijke taille is de hoge broek ook een goede oplossing. De hoge broek benadrukt de taille extra goed, waardoor je figuur beter uitkomt. Ook als je een buikje hebt is de broek een uitkomst. Doordat de broek hoger sluit verbergt het je buik en zijn ook de vetrolletjes buitenspel gezet.

