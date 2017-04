Dit is op dit moment de populairste trouwjurk volgens Pinterest

Veel vrouwen komen in hun zoektocht naar de perfecte trouwjurk terecht op Pinterest. Niet zo gek natuurlijk, want als je ergens inspiratie kunt opdoen, dan is het wel op Pinterest. Maar naar wat voor soort trouwjurk zoeken de meeste bruiden eigenlijk?

Pinterest deed er onderzoek naar en kwam uit op de off shoulder jurk. De trouwjurk met lage schouders heeft op dit moment de meeste pins, wat betekent dat de meeste vrouwen deze jurk op hun eigen prikbord pinnen ter inspiratie.

Bron: Yahoo.com. Beeld: Pinterest/iStock