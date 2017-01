Het valt niet mee om een spijkerbroek te vinden die als gegoten zit. Heb je eindelijk de kleur gevonden waarnaar je op zoek was, blijkt-ie (eenmaal in het pashokje) niet zo goed te staan als je had gehoopt. Herkenbare situatie? Goed nieuws: er zijn een aantal dingen die je in overweging kunt nemen bij je zoektocht naar de perfecte broek.

Want, net als dat er op ieder potje een deksel past, is er ook voor ieder figuur een perfect jeans te vinden. Jawel! Daarom: 5 oplossingen van Fashionchick voor ieder figuur. Lees mee!

Skinny jeans voor ieder figuur

Deze klassieke en universele jeans werkt bijna voor ieder lichaamstype. Maar ook hier geldt: blijf passen tot je een merk hebt gevonden dat goed past bij jouw figuur. Belangrijk: kies de juiste maat en probeer je niet tegen beter weten in toch in een kleinere maat te wurmen. Want een té strakke jeans is alles behalve comfortabel en doet je figuur niet mooi uitkomen. Highwaisted jeans voor curvy vrouwen

Ben je wat voller? Kies voor een model met een hoge taille. Hiermee voorkom je dat eventuele love handles boven je jeans uitkomen en verleng je optisch je figuur. Besteed ook extra aandacht aan de kwaliteit van je jeans. Zo zorgt een mooie kwalitatieve jeans ervoor dat er minder focus komt te liggen op lichaamsdelen waar je misschien minder blij mee bent. Broekzakken voor platte billen

Ben je niet gezegend met mooie ronde billen? Dan hebben wij dé jeans oplossing voor je. Een broek met zakken op de achterzijde, geeft je billen namelijk optisch een lift. Een extra tip: ga nooit – maar dan ook nooit – voor een jeans zonder zakken. Dit staat vrijwel bij geen enkel figuur en kan er ook nog eens heel erg ordinair uitzien. Flared jeans voor kleine vrouwen

Lange benen. Wie wil ze niet? Goed nieuws: de flared jeans jouw nieuwe beste vriendin. Door het lange uitlopende gedeelte aan de onderkant van de jeans lijken je benen veel langer dan ze zijn. Helemaal wanneer je er een paar goede hakken onder draagt. De sigarettenpijp voor balans

Heb je brede heupen of volle bovenbenen? Probeer eens een jeans met een sigarettenpijp. Deze jeans loopt niet toe aan de onderkant, maar is juist wat breder. Hierdoor komt er wat minder nadruk te liggen op je heupen en bovenbenen en breng je het geheel weer in balans.

Last but not least

Zoek een kleermaker die goed is in het vermaken van jeans. Want met een paar kleine verandering kan die jeans dan toch opeens wél blijken te werken voor jouw figuur.

Bron: Fashionchick. Beeld: iStock