Waarom je er jaren jonger uitziet met een bobline

Welke vrouw wil er nou niet een paar jaar jonger uitzien dan ze in werkelijkheid is? Met een bobline zit je dan eigenlijk altijd goed. De 51-jarige Erika werd verrast met een korte bob in deze aflevering van ‘7 jaar jonger’ (zie video).

Als je kapsel boven je schouders eindigt, zoals bij een bobline, dan krijgt je hals meer ruimte. Dat oogt een stuk jonger, en het staat ook nog eens erg elegant. Je moet er overigens wel opletten dat je niet té kort gaat. Je bob mag aan de achterkant niet boven de haargrens uitkomen.

Optische lift

Bij een schuine bobline is je haar aan de voorkant iets langer dan aan de achterkant. Daardoor krijgen je jukbeenderen en kaaklijn een optische lift, waardoor je er ook weer jonger uitziet. Heb je een rond gezicht? Knip je bob in dat geval nog iets schuiner om een sterkere kaaklijn te creëren.

