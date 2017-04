De jumpsuit: dé musthave voor iedere vrouw deze zomer

Geen kledingstuk is zo veelzijdig als de jumpsuit. Draag hem met warm of koud weer, naar een chique etentje of een dagje shoppen. De jumpsuit kan en mag altijd. En daarom zou hij in de kast van iedere vrouw moeten hangen.

In de bovenstaande video krijgt Marrie ook een jumpsuit aan en zij is, net als wij, helemaal om.

Heel modewereld is in de ban van dit pak en geef ze eens ongelijk. Het zit net zo lekker als een pyjama en je bent in één keer klaar. Je hoeft bijvoorbeeld niet na te denken wat je op die ene broek moet dragen of wat er het beste onder dat blouseje past.

Veelzijdig pak

Daarnaast kan de jumpsuit je langer én slanker laten lijken, als je hem in één kleur draagt en met een hoge taille. En er zijn nóg meer voordelen. Zo kan de jumpsuit het hele jaar door gedragen worden. Ga in de winter voor een lange variant met een mooi vest en in de zomer voor de korte. Leuk met een stoer jasje en een simpel slippertje of sneaker. Ook naar een nette gelegenheid kan je ‘m prima aan. Een lange jumpsuit is eigenlijk net een avondjurk en die combineer je weer met een paar mooie hakken.

Klein nadeel…

Kleven er dan helemaal geen nadelen aan dit veelzijdige pak? Misschien toch wel. Je toiletbezoekje duurt ietjes langer dan normaal (vooral als je er nog een jasje over aanhebt), maar dat nemen wij graag voor lief!

