Als je maar lang genoeg wacht, worden oude trends vanzelf weer hip. Ook het kapsel dat je in de jaren 70 al had!

Na de bob en de lob (long bob) is de shag volgens Instyle dé nieuwe haartrend voor 2017. Sterren als Taylor Swift en actrice Chloë Grace Moretz zijn er al mee gesignaleerd. En dan kan het hard gaan…

Mick Jagger

Maar de shag is natuurlijk helemaal niet nieuw. Het is het typische jaren 70-kapsel met onregelmatige laagjes, dat ooit een trend werd door rockers als Mick Jagger. Het kapsel heeft wel een moderne update gekregen: de sterren van nu dragen er een lange pony bij, en de laagjes beginnen net onder de jukbeenderen. Maar het kapsel werkt ook prima zonder pony, aldus Instyle.

Comeback

Volgens hairstylist Gregory Russell, die het kapsel van Chloë Grace Moretz knipte, is het helemaal niet gek dat dit kapsel nu een comeback maakt. “We zien meer en meer invloeden uit de late jaren 70 terugkomen in de mode van nu. Als je op dit moment een bob of een lob hebt die te lang wordt, dan hoef je er alleen maar laagjes in te knippen en je hebt een shag!”

Bron: InStyle. Beeld: Getty Images