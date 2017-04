Dít kapsel is geknipt voor jouw gezichtsvorm

Soms heb je zin in een totale metamorfose, zoals Hanna (39) die na 23 jaar eindelijke de schaar in haar lange staart zette. Je haar zit raar, de kleur bevalt je niet en hoe je het überhaupt moet stylen is je al helemaal een raadsel? Tijd voor verandering!

Voordat je in de kappersstoel ploft, is het verstandig zelf al wat kennis te vergaren op het gebied van kapsels. Niet elk kapsel past bij jouw gezichtsvorm. In grote lijnen zijn er 6 verschillende vormen.

Ovaal

Eigenlijk passen heel veel haarstijlen bij een ovalen gezichtsvorm. Je spreekt van een ovalen gezichtsvorm zodra de lengte van je gezicht overeenkomt met anderhalf keer de breedte. Bij de kaken is de breedte iets smaller dan bij de slapen en de haarlijn loopt iets rond. De top 3 beste opties voor een ovalen gezichtsvorm zijn een medium haarlengte, lichte slagen of een bob. Door je gezicht vrij te laten, komt de vorm nog beter uit. Kies geen korte kapsels die vooral de nadruk leggen op de bovenkant van het gezicht, hierdoor lijkt je gezicht langer en daardoor wat ouder.









Rond

Bij een ronde vorm zijn de lengte en de breedte van je gezicht zo goed als gelijk. Je hebt een ronde kin en een ronde haarlijn en je gezicht is bij de wangen/oren het breedst. Kapsels die onder je kin vallen en een halflange tot lange lengte hebben, passen het best bij jouw gezicht. Zorg voor meer volume bovenin je kapsel en houd altijd een paar plukjes voor je oren, zodat de ronde vorm van je gezicht wat wordt verdoezeld. Een absolute no-go zijn kapsels met de lengte van de kaaklijn en heel korte en rond geknipte kapsels. Je gezicht lijkt dan nog ronder in plaats van langer.







Langwerpig/rechthoekig

Een langwerpig of ook wel rechthoekige gezichtsvorm kenmerkt zich door de breedte bij het voorhoofd en de jukbeenderen. Die zijn ongeveer even breed en vaak is er sprake van een smalle kin en een hoog voorhoofd. Bij een lange of rechthoekige gezichtsvorm is het van belang om kapsels te dragen die het hoofd juist ronder laten lijken. Kapsels met lang haar maken het gezicht juist langer en ook superkorte kapsels zijn geen aanrader. Wil je toch je lange manen behouden, dan is het verstandig om het haar aan één kant achter het oor te dragen.







Hartvormig

Een gezicht dat breed is bij de slapen en de jukbeenderen en smaller bij de kaken, wordt vaak aangeduid als een hartvormig gezicht. Een kapsel op kinlengte of iets langer is prima. Een kort kapsel ter hoogte van de jukbeenderen en de slapen is geen goed idee. Hierdoor lijkt het hoofd nog breder en je kin nog smaller. Door de aandacht te focussen op de kin, wordt je gezicht optisch meer ovaal. Als je kiest voor een wat langere coupe, dan zijn een slag en een krul altijd een goede keuze.







Diamantvormig

Een diamantvormig gezicht heeft hoge, brede jukbeenderen en een smaller voorhoofd. Soms heeft een diamantvormig gezicht ook een smallere en puntige kin. De ideale kapsels voor deze gezichtsvorm zijn een medium lengte kapsel met een zijscheiding, een kort kapsel met het haar achter de oren of een casual pony met medium krullend haar. Vermijd kapsels met een middenscheiding en lang steil haar. Dit maakt het gezicht optisch heel lang.







Vierkant

Een vierkanten gezichtsvorm kenmerkt zich door rechte en zware lijnen. Deze lijnen in je gezicht hebben een kapsel nodig dat je gezichtsvormen verzacht. Het gezicht is in de meeste gevallen even lang als breed. Kies niet voor een kapsel met een boblijn, omdat dat de lijnen in je gezicht nog meer versterkt. Kies juist wel voor een pony die speels in plukjes opzij hangt of een hoge staart of knot. Ook kapsels die zijn opgeknipt of laagjes hebben vanaf de kaaklijn en speels om je gezicht zitten, krijgen een volmondige ‘ja’.







