6 manieren waarop je kapsel je juist ouder laat lijken

Een nieuw kapsel kan ervoor zorgen dat je je een heel ander persoon voelt. Maar een metamorfose zoals in de video pakt niet altijd goed uit. Door het verkeerde kapsel te kiezen, kun je ook juist ouder lijken.

Deze keer in de kappersstoel wél het juiste kapsel kiezen? Let hier dan op:

Té netjes

Krul je je haar regelmatig voor een mooi kapsel? Een nette coupe is natuurlijk fijn, maar een té net kapsel zorgt er juist voor dat je ouder lijkt. Schud die krullen dus lekker los, dan lijk je veel jonger.

Pony

Een pony kan leuk staan, maar als je dun haar hebt en daardoor veel ruimte tussen de plukken haar van je pony, laat dat je juist weer wat jaartjes ouder lijken. Wil je toch een pony? Dan kan een schuine lok de oplossing zijn.

Verven

Veel vrouwen verven hun haar zodra het grijs begint te worden. Dat zorgt er natuurlijk niet voor dat je ouder lijkt, maar als je je haar in maar 1 kleur verft in plaats van verschillende tinten dan is dat niet heel flatterend en het laat je ook ouder lijken.

Te veel volume

Te veel volume, kan dat!? Ja, als je je haar vaak opsteekt dan moet je eraan denken dat het niet te hoog wordt en er niet teveel volume in zit. Los opgestoken haar werkt beter voor je jeugdige uitstraling.

Te lang

Heb je al jaren lang haar en durf je er maar geen afscheid van te nemen? Toch doen! Korter haar kan werken als een facelift. Maar ga ook weer niet té kort. Een bob-lijn is een perfecte middenweg.

Laagjes

Laagjes laten je haar wat speelser lijken, maar het zorgt er ook voor dat je haar dunner lijkt en je daardoor een oudere uitstraling krijgt.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.