Dít kapsel is volgens Pinterest helemaal de trend van dit seizoen

Het begin van de lente is niet alleen het moment voor een grote voorjaarsschoonmaak, maar ook voor een nieuwe coupe. Dít kapsel is een grote hit op Pinterest en ook Marjolijn (zie video) was heel blij toen dit voor haar werd gekozen.

Wil je iets moois en unieks doen met je haar? Verf je haar dan witblond! Op Pinterest vind je veel prachtige voorbeelden van deze haarkleur. Het leuke is: het past bij iedere leeftijd, want het is ook een mooie tussenkleur als je overweegt om je grijze haar niet lang meer te verven.

Beeld: iStock