Dit is hét kerstkapsel dit jaar en bij Libelle doen we lekker mee

Je moet het eigenlijk écht zien om te kunnen geloven. De decembertrend dit jaar in kapselland is het kerstbomenhaar! Wordt dit ook jouw kerstkapsel?

Wij beseffen ook wel dat het een beetje heftig is. Maar hoe gaaf is het als je dit gewoon doet? Roos Schlikker durfde het aan, want die hebben wij ook dit toffe kerstkapsel gegeven voor Libelle 52, die misschien eerder deze maand bij jou op de deurmat viel.

En Roos is niet de enige die het prachtig staat: op social media zijn ontzettend veel vrouwen en meisjes te vinden die zich wagen aan het kerstbomenhaar:

Christmas photo shoot! Hair done by: Nadwa #merrychristmas #christmas #holidays2016 #christmastreehair #christmastreehairstyle Een foto die is geplaatst door Salon Nadwa (@salonnadwa) op 14 Dec 2016 om 7:16 PST

Oh Christmas tree 🎄 crazy hair day at school 🙂 #crazyhairday #christmastreehair #ourgirls #redribbonweek #ourgirlsrock Een foto die is geplaatst door Lyndsey Ropers Photography (@mattandlyn) op 25 Okt 2016 om 7:29 PDT

Maar, hoe doe je dat dan?

Het principe is eigenlijk heel simpel. Zoals je misschien al doorhebt kun je dit kapsel alleen maken als je haar lang genoeg is. Wat je verder nodig hebt zijn haarspeldjes, een goed elastiekje, haarlak en voor de echte durfallen… groene haarspray. Daarnaast heb je een leeg waterflesje nodig.

Dat lege waterflesje zet je op je hoofd, en daarna steek je je haar op om het flesje heen, alsof je een knotje op je hoofd wil maken. Bovenaan het flesje zet je het haar vast met je elastiekje en je gebruikt daarna extra speldjes als dat nodig is. Gooi er een hoop haarlak en/of groene haarspray eroverheen en klaar!

Hoewel, klaar? Je moet natuurlijk niet vergeten je kerstboom eh… kerstkapsel op te tuigen. Veel plezier enne… fijne feestdagen!

