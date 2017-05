Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Wie een nieuwe look wil hoeft niet áltijd de laatste trends te volgen om hip te doen. Want soms is klassiek gewoon weer ontzettend modern.

Zo ook met dit speciale bob-kapsel: dat was vroeger al erg in trek, en nu is ’t terug van weggeweest.

Lekker kort koppie

Social media staat er opeens vol mee. En eigenlijk is het kort gezegd: simpel, steil en op schouderhoogte. Er zijn al een hoop beroemdheden mee gespot. Maar dat lange lokken een beetje uit de mode zijn, is nu wel duidelijk. Korte coupes met steile plukken is dé klassieke hype die van jaren terug opeens weer terug is gewaaid.

Bron: Real Simple. Beeld: Getty