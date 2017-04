Een jasje van koeienpoep, of een fleurige rok van duivenkak; het zijn geen ondenkbare opties meer in deze tijdsgeest. En de Zweedse modegigant H&M is als koploper zijnde van duurzame mode, hartstikke voor dit soort initiatieven.

In de video geeft couturier Mart Visser tips om je kledingkast te organiseren en op te ruimen.

De Zweedse keten heeft bekend gemaakt dat ze verschillende initiatieven die stoffen van uitwerpselen produceren financieel ondersteunen. H&M staat bekend als een keten dat snelle mode produceert. Zo heeft de winkel constant een wisseling van collecties die tegen een lage prijs te koop zijn. Maar de afgelopen jaren is de keten ondanks dit imago van ‘fast fashion’ hard aan de weg aan het timmeren als koploper op het gebied van duurzaamheid.

‘Poepinvestering’

Zo geeft de keten regelmatig rapporten vrij over hun werkzaamheden (zoals in de fabrieken van de keten), kom het met verschillende duurzame collecties zoals de Conscious collectie en heeft het een tijd geleden een H&M’s Fair Wage Project opgericht. Dat als doel heeft om betere werkomstandigheden en salarissen voor arbeiders in de fabrieken waar de kleding wordt gemaakt na te streven. In 2040 hoopt H&M volledig ‘klimaat positief’ hun kleding te fabriceren. Zo hoopt de modegigant niet meer mee te doen met milieuvervuiling maar het juist verder te doen afnemen. Deze ‘poepinvestering’ is een nieuwe stap richting duurzaamheid.

Bron: ELLE.nl. Beeld: Getty