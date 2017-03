Zólang kun je je kleding dragen zonder het te wassen

Natuurlijk hebben we niet alle dagen van de week op elk moment van de dag tijd om onze kleding te wassen. Maar na hoe lang kan de vieze was écht niet meer?

Allereerst is het handig om je kleding op te delen in groepjes. Zo heb je sportkleding, werkkleding en gewone, dagelijkse kleding. Maar ook accessoires en ondergoed tellen mee.

Zweten of niet zweten

Sportkleding is makkelijk: zodra je een keer goed hebt gezweet en bewogen, dan gooi je het in de was. Stel, je hebt aan wat yoga gedaan en het was niet heel intensief, dan kan je pakje nog een keer mee. Vergeet ook niet je sporttas af en toe mee te wassen: anders ruikt alles alsnog erg onfris.

Een overhemd kan 3 tot 4 dagen mee, maar het hangt er vanaf of je veel zweet. Ook maakt het uit of je er een hemd onder draagt of niet. Een kostuum of een mantelpak gaat langer mee als je het laat luchten tussen het dragen door. Maar in principe is 5 keer dragen wel een grens.

Blijven dragen

Gewone truien en shirts kun je prima 5 dagen dragen zonder te wassen. Zeker je spijkerbroek kun je beter zo min mogelijk in de wasmand mikken, want dan wordt ‘ie sneller vaal. Je jas hoeft in principe maar 1 keer per seizoen schoongemaakt te worden. Sjaals, mutsen en wanten kun je daarentegen wel beter 1 keer per maand wassen – die liggen nu eenmaal al gauw op de meest vieze plekken. Ondergoed was je altijd na 1 keer dragen – bh’s kunnen iets langer mee, wel 3 tot 4 keer.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Knack. Beeld: Getty