7 kledingtips om je volle billen slanker te laten lijken

We hebben er allemaal last van: onzekerheden over ons lichaam. Deze week behandelen we volle billen. Heb jij ze, maar ben je hier niet zo blij mee? Geen probleem! Er zijn namelijk genoeg kledingtips om je volle billen slanker te laten lijken. De juiste kleding snoept namelijk zo een paar kilo van je billen af. Wij hebben de 7 beste tips voor je op een rij gezet. Weg met die billen-onzekerheid. Lees mee!

1. De juiste maat

Het lijkt heel erg voor de hand liggend, maar we zien het nog vaak misgaan. Kies de juiste kledingmaat! Misschien ben je dan niet zo blij met je maatje 44, maar van knellende kleding wordt al helemaal niemand blij. En je billen lijken er al helemaal niet slanker door. De juiste maat is het halve werk.

2. Schouders

Zijn je heupen in verhouding breder dan je schouders? Kies dan voor tops of jasjes waarin je schouders breder lijken, bijvoorbeeld een oversized blazer of een groot vest. Hierdoor breng je je boven- en onderlichaam meer in verhouding en lijken je billen optisch kleiner.

3. Lage tailleband

Kledingstukken met een lage tailleband zorgen ervoor dat je billen visueel gehalveerd worden. Vind je een kledingstuk met een hoge taille fijner? Draag deze dan met een top die net boven of net onder de bil valt. Een top die valt op breedste gedeelte van je heupen, doet je namelijk breder lijken dan je bent.

4. Afslankende kleur

Een goede manier om je billen te verdoezelen is door het dragen van afslankende kleuren. Een veelgebruikte combinatie is zwart op je benen en een lichte kleur op je bovenlichaam. Maar, geheel in het zwart – of een andere donkere kleur – haalt je billen ook voor even uit de spotlights.

5. Prints

Prints trekken graag de aandacht, let dus extra op met prints op je billen. Strepen, stippen, cirkels: ze laten je billen allemaal groter lijken. Kies dus liever voor prints op je bovenlichaam, zodat de aandacht niet op je billen maar op je bovenlichaam komt te liggen.

6. Stoffen

Let bij het kopen van nieuwe kleding goed op het materiaal. Glanzende stoffen zoals satijn, zijde of leer kunnen je billen optisch groter doen lijken. Kies daarom liever voor materialen die losjes over je billen vallen.

7. Jeans

Een broek met een lagere tailleband met rechte of uitlopende pijpen is voor jouw figuur ideaal. Dit creëert namelijk evenwicht van onderaf waardoor je billen al iets minder opvallen. Draag liever geen skinny jeans of leggings. Doordat de pijpen smal naar beneden lopen, vormen jouw billen het breedste punt. En dat willen we nu net voorkomen!

Bron: Fashionchick. Beeld: iStock