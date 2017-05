Bewezen: déze kleur kleedt nog beter af dan zwart

Het is altijd mooi meegenomen als je kleding een beetje afkleedt. En dan trek je al gauw een zwart kledingstuk uit de kast.

Maar uit recent onderzoek blijkt dat er nóg een kleur is die je nog beter slank doet lijken.

De kleur van de liefde

En dat is: rood. Je zult het misschien niet verwachten, maar hijs je jezelf in deze tinten, dan oog je gelijk wat slanker. Dit stelt Helen Venables van kleurenadviesbedrijf House of Colour.

Hip en jong

Volgens Helen komt dat doordat rood in het midden van de kleurenkaart ligt. Daarnaast staat het volgens de expert ook nog eens gezonder, frisser en jonger. En aangezien zwart ook altijd maar hetzelfde is, is het weleens het proberen waard, toch? Want om nou dit weekeinde met 20 graden in iets zwarts rond te lopen…

Bron: Marie Claire. Beeld: Getty