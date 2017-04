Zelf thuis je haar kleuren? Succes gegarandeerd met deze tips!

Libelle samen met Garnier Nutrisse

Zelf je haar kleuren is heel gemakkelijk. De haarkleuringproducten van nu zijn voedend, verzorgend en bevatten vaak natuurlijke ingrediënten voor een mooi en glanzend natuurlijk resultaat. Ga je thuis aan de slag? Volg dan de volgende stappen voor een gegarandeerd succesvol resultaat!

Kies de kleur die bij jou past

Het kiezen van je nieuwe kleur is leuk, maar ook lastig. Het is soms best moeilijk om goed in te schatten hoe de kleur op jouw haar uitpakt. Dit hangt trouwens ook af van de conditie en de huidige kleur van je haar. Is je haar poreus, dan zal de verf minder goed pakken. Het beste resultaat krijg je dus als je haar gezond is. Een verzorgende thuiskleuring met natuurlijke ingrediënten is dan zeker een verstandige keuze. 88% van de thuiskleurders vindt natuurlijke ingrediënten (zoals de avocado) in een haarkleur product namelijk heel belangrijk.

Welk type kleurproduct kies je?

Welke kleuring het beste bij je past hangt af van het gewenste eindresultaat en hoe lang het haarkleurproduct zichtbaar moet zijn. Er zijn drie soorten kleurproducten:

Uitwasbare kleuring: deze haarkleurproducten zijn tot ongeveer drie wasbeurten zichtbaar en lenen zich dus perfect voor een tijdelijk kleurresultaat. Leuk voor als je een keer iets nieuws wilt uitproberen! Een semi-permanente kleuring: hierbij is je nieuwe kleur tot ongeveer 28 wasbeurten zichtbaar. Deze producten geven je haar een verzorgde uitstraling. Ze zijn zeer geschikt om je huidige haarkleur een tijdelijke boost te geven of om je uitgroei weg te werken. Een permanente haarkleuring: voor een permanent resultaat, als je bijvoorbeeld je grijze haren 100% weg wilt werken, of als je jouw huidige haarkleur lichter wilt maken.

Oeps!

Heb je je haar gekleurd, en ben je toch niet helemaal tevreden over het resultaat? Had je het liever wat donkerder, of vind je de kleur toch niet zo mooi? Vierentwintig uur na het kleuren kun je opnieuw je haar kleuren.

Vraag het de color coach

Heb je nog vragen, of wil je meer weten over zelf je haar kleuren? Neem dan een kijkje op www.colorcoach.nl. Dit platform biedt waarschijnlijk meteen een passend antwoord!

Bron: onderzoek & analyse uitgevoerd onder 1.390 vrouwen, waarvan 196 Garnier Nutrisse gebruikers (maart 2017).