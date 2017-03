Kleurtypes: welke kleur past het beste bij jou?

Wil jij graag wat meer kleur in je garderobe? Maar vind je het lastig om te bepalen welke kleuren het beste bij je staan? In zo’n geval is het handig om eerst te bepalen of je huid een warme, koele of neutrale kleur heeft. Leuk extraatje: in deze video laat modeontwerper Mart Visser je zien wat de leukste zwart/kleur combinaties zijn.

Hier een overzichtje van de verschillende kleurtypes én de kleuren die hier het beste bij passen.

Kleurtype: warm

Haarkleur: donkerbruin of donkerblond

Huidskleur: je huid heeft een groene/gele ondertoon. Mensen met een olijfkleurige ondertoon vallen ook onder deze categorie.

Kleuren om te dragen: bij mensen met een warme huidskleur staan vooral warme kleuren als oranje, rood en goud heel mooi, maar ook koele kleuren als warm groen en blauw, olijfgroen, diep turquoise en mosgroen. Als je meer van de neutrale kleuren bent dan kun je het beste voor taupe gaan, warm bruin of crème wit.

Kleurtype: koel

Haarkleur: héél donkerbruin, zwart/blauw of lichtblond

Huidskleur: je huid heeft een blauwige ondertoon, dit kan variëren van een hele lichte huidskleur tot een hele donkere huidskleur.

Kleuren om te dragen: bij mensen met een koele huidskleur staan vooral koele kleuren als fel blauw, diep blauw, diep paars of lila heel mooi, maar ook warme kleuren zoals fel roze, licht roze of rood/roze. Als je meer van de neutrale tinten bent dan kun je het beste gaan voor grijs, marineblauw of spierwit.

Kleurtype: neutraal

Haarkleur: een combinatie van verschillende kleuren, zoals blond met grijzige tinten of bruin met warme tinten.

Je kleur ogen: hazelnootbruin

Je huidskleur: het is lastig om te zien of je een koele huidskleur hebt of juist een warme huidskleur

Kleuren om te dragen: bij mensen met een neutrale huidskleur staat vooral een lichte perzikkleur heel mooi, maar ook kleuren als zacht roze, zacht rood, pastel blauwtinten of diepe groene tinten.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Instyle.com. Beeld: KIJK/Getty